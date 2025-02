ACIDENTE

Lancha pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Tripulante conseguiu deixar a embarcação sem ferimentos.

Um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) será instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, segundo a Capitania dos Portos. >