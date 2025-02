RELIGIOSIDADE ITAPUÃZEIRA

Lavagem de Itapuã celebra resgaste à tradição em festa de 120 anos

Evento reuniu moradores, visitantes e turistas desde a madrugada desta quinta-feira (20)

Tudo começou em Itapuã e voltou para lá. Após anos de reclamações de moradores, a Lavagem de Itapuã, que havia ganhado enorme proporção há uma década, completou 120 anos nesta quinta-feira (20) celebrando a tradição desde a madrugada com número reduzido de participantes. Engana-se quem pensa que, por conta disso, o evento não ficou cheio. >

Antes mesmo do amanhecer, o bloco Bando Anunciador ganhou as ruas do bairro para convocar os moradores para a festa religiosa, como acontece desde o início da história da celebração. Eles desfilaram fantasiados e tocando instrumentos musicais para aquecer o clima festivo. >