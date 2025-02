PROCESSO

Lei determina a adoção de cotas raciais e sociais em colégio militares

Medida era um pedido do Ministério Público Federal

A Justiça Federal atendeu o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que os colégios militares do país adotem cotas raciais e sociais na seleção de estudantes. A decisão entra em prática após o órgão ingressar com uma ação civil pública contra as Forças Armadas. >