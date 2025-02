SURRA DE TOMA

Léo Santana dá início ao Pipoco em mais um dia de pré-Carnaval de Salvador

Gigante arrasta multidão no circuito Tapajós (Ondina-Barra)

Em mais um dia de pré-Carnaval de Salvador, uma multidão de foliões marca presença no circuito Tapajós (Ondina-Barra) nesta terça-feira (25). Desta vez, a folia é sob o comando de Léo Santana, com o tradicional Pipoco. O 'Gigante' iniciou o desfile as 19h03 com 'Cheguei Cheguei', lançada em 2024. >