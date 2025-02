FOLIA

Foliões aguardam Léo Santana para dar início ao Pipoco

Gigante comanda folia do pré-Carnaval de Salvador nesta terça-feira (25)

Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 19:14

Fã de Léo Santana, Romilciene de Almeida veio de Minas Gerais para curtir a folia do cantor baiano Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os foliões aguardam mais um dia do pré-Carnaval de Salvador no circuito Tapajós (Ondina-Barra). Nesta terça-feira (25), o comando é de Léo Santana, com o tradicional 'Pipoco'. O desfile começará na praia de Ondina, próximo ao Clube Espanhol, e vai até o Farol da Barra. >

No Morro do Gato, os foliões já fazem a concentração, com faixas que levam o nome do 'Gigante da Bahia' e fantasias, que são usadas culturalmente durante o pré-Carnaval. Em frente ao trio, mineira Romilciene de Almeida, 61 anos, aguarda o início da festa. >

"É a primeira vez que estou em Salvador para curtir o Carnaval, já tenho 30 dias aqui, só esperando o Carnaval", diz. Natural de Três Marias, no centro de Minas, Romilciene é casada com o soteropolitano Edilson Lima, que curte a folia momesma desde a infância. >

"Eu vou curtir todos os dias. Estou amando. Todo mundo muito prestativo, a cidade limpa, muito bacana. Não sei nem o que falar de Salvador", diz Romilciene. >

Com uma faixa de Léo na cabeça, a mineira não esconde o carinho pelo artista baiano. "Léo Sabtana já está no meu caderno sempre. Eu estava em Maceió, ele também estava. Não sei se ele está me seguindo, ou se eu estou seguindo ele", disse, aos risos. >

A concentração do Pipoco estava marcada para 18h, com saída às 18h30. No entanto, nenhum sinal de Léo Santana no trio. Por outro lado, as ruas começam a lotar em frente ao Camarote Brahma.>