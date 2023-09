Leo Santana xinga pessoa durante Salvador Fest: 'Meta no seu c*'

O Salvador Fest 2023, que aconteceu neste domingo (17), teve uma mistura de ritmos, diversos cantores de fora, e artistas da Bahia, como Leo Santana. O famoso, no entanto, se irritou com uma situação envolvendo uma pessoa da plateia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o marido de Lore Improta cantando o clássico 'Madeira de Lei', quando em um determinado momento, ele aparece irritado e dispara um xingamento.

"Meta no seu c*", disse Leo. Ainda na gravação, o cantor aponta o dedo indicador para a pessoa que o fez ficar irritado em cima do palco. EM seguida, o pai da pequena Liz trocou o dedo indicador pelo dedo do meio, provocando ainda mais a situação.