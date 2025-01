POLÍTICA

Líder da oposição afirma que Assembleia resiste à ideia de um nome do PT na presidência da Alba

Alan Sanches falou da disputa durante a Lavagem do Bonfim

O deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) falou nesta quinta-feira (16) sobre a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e rechaçou a ideia de um nome do PT na chapa a ser apoiado, afirmando que "é muito difícil" que isso aconteça. A eleição da Mesa Diretora tem movimentado os bastidores da política local.

O candidato apoiado pela oposição será Adolfo Menezes (PSD), que iria para a terceira vez comandando a Casa, mas há questões que podem inviabilizar o nome dele. "Eu acho que está pacificado, mas começaram há uma semana atrás questionamentos sobre a situação jurídica, se ele vai conseguir se sustentar ou não. Ele é nosso candidato, ele conseguindo pacificar juridicamente, a gente vai dar seguimento nisso", disse Sanches, durante a Lavagem do Bonfim.

Com essa possibilidade no ar, ele destacou que os outros nomes da chapa ganham mais importância. "Hoje do jeito que está, a primeira vice-presidência é muito importante, e a gente não vai estar conversando vice-presidência, porque o primeiro vice pode estar sendo, sim, ungido a presidente sem ter um voto. Então acho que precisa muito ter uma conversa ampla sobre a primeira vice. Adolfo sendo candidato, a disputa será na primeira vice", avaliou.