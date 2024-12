CRIMINALIDADE

Líder de facção com atuação na Bahia é preso curtindo praia em João Pessoa

Eduardo Damasceno, conhecido como Bel, ocupa a carta 6 de Ouros do Baralho do Crime

Um homem suspeito de liderar uma facção com atuação nas cidades de Itacaré, Ilhéus e Itabuna - todas no sul da Bahia - foi capturado na manhã deste domingo (22) tomando banho de mar em João Pessoa, capital da Paraíba.

Eduardo Damasceno, conhecido como Bel, chegou a ocupar a carta 6 de Ouros do Baralho do Crime e estava foragido da Justiça. Ele possuía dois mandados de prisão em aberto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado, Bel é envolvido com tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, roubos, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ações de inteligência confirmam também a parceria do homem com uma facção carioca. Armamentos e drogas são negociados com indivíduos que atuam em comunidades do Rio de Janeiro.