OPERAÇÃO

Líder de facção de Salvador é preso pela Polícia Federal

O líder de uma facção que atua em Salvador foi preso em uma ação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (30). O homem, identificado como Rodolfo Borges Barbosa de Souza, é investigado por tráfico de armas, drogas e lavagem de capitais. O grupo criminoso atua no Nordeste de Amaralina, em Salvador, e no bairro de Portão, em Lauro de Freitas.

A prisão aconteceu na residência do acusado, em uma operação integrada com a participação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal, Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Polícia Militar da Bahia.

De acordo com as investigações, o denunciado era um dos principais responsáveis pelo abastecimento de armas, drogas e produtos químicos controlados (utilizados na produção de entorpecentes). Ele seria fornecedor para diversas facções do crime organizado.