TIROTEIO

Líder de facção que atua na RMS é morto pela polícia em Aracaju

Um criminoso apontado como líder de uma facção que age em Portão, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi morto pela polícia em Aracaju (SE), nesta quarta-feira (31). O homem foi identificado como Rogério Ferreira Sampaio, conhecido como Patolino. Curiosamente, é a segunda liderança do crime com apelido de Patolino morta pela polícia baiana em duas semanas.

Patolino já ocupou a carta de Rei de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ele foi localizado na capital sergipana por conta do trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia, com as Polícias Militar da BA e Civil de Sergipe.

A SSP diz que Patolino foi cercado pela polícia, mas atirou contra as equipes, dando início a uma troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo. Uma pistola calibre 380, carregador e munições foram apreendidos com ele.

No último dia 18 de julho, o traficante Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, também conhecido como Patolino, foi morto em Capim Grosso. Ele ocupava a carta '2 de Ouros' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP). Com ao menos 10 anos de atuação no tráfico de drogas, o criminoso era natural de Serrolândia, mas promovia terror em diferentes cidades da região norte do estado.