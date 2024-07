TERROR DO NORTE

Mairi, Jacobina e Várzea da Roça: líder do BDM morto pela polícia promovia terror no Norte da Bahia

Traficante foi denunciado por homicídios qualificados em diferentes cidades da região

Wendel de Novais

Publicado em 18 de julho de 2024 às 12:03

Thomas Douglas Araújo estava no Baralho do Crime desde março de 2022 Crédito: Divulgação

O traficante Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, mais conhecido como Patolino, morto na manhã desta quinta-feira (18) em Capim Grosso, não ocupava a carta '2 de ouros' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) à toa. Com ao menos 10 anos de atuação no tráfico de drogas, o criminoso era natural de Serrolândia, mas promovia terror em diferentes cidades da região Norte do estado.

De acordo com processos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), os quais a reportagem teve acesso, ele acumulava inquéritos por homicídios qualificados em diferentes cidades da região. Três desses episódios ocorreram em Mairi, enquanto um outro aconteceu em Várzea da Roça.

Apesar disso, de acordo com fonte policial ouvida pela reportagem, o traficante orquestrava ataques em diversas cidades, incluindo Jacobina, onde foi preso pela primeira vez, em 2014. Inclusive, antes de ser localizado nesta quinta, Patolino se preparava para um novo ataque em Capim Grosso.

Capim Grosso, Serrolândia, Várzea de Roça e outras cidades da região tinham atuação de Patolino Crédito: Google Maps

Há quatro anos, o traficante foi acusado de homicídio qualificado, pelo assassinato de Allef Cruz Souza no dia 8 de novembro de 2020, por volta das 23h30, em uma praça do centro de Mairi. O criminoso, inclusive, teve prisão preventiva decretada na época, de acordo com os autos do processo, por conta dos indícios de autoria e provas materiais.

Allef foi morto quando estava acompanhado do seu irmão e de um amigo, quando foi surpreendido em um beco por dois homens que atiraram em seu rosto, braços e pernas. Os dois indivíduos não identificados pela Justiça assassinaram Allef com diversos tiros a mando de Patolino, como conta uma fonte da polícia, que terá nome e cargo preservados na matéria.

"Existia ali uma guerra entre duas facções criminosas da cidade pelo controle do tráfico de drogas. Este rapaz [Allef] virou alvo por vender drogas para um traficante conhecido como Jivaldo em Mairi. Patolino entrou como investigado por ser um sujeito absolutamente perigoso, suspeito de mando em outros crimes contra a vida não só em Mairi como em outras cidades na região”, relata a fonte.

O traficante citado pela fonte, que era rival de Patolino, é Jivaldo Gomes de Almeida, traficante com atuação em Várzea da Roça que chegou a integrar o Baralho do Crime como o ‘8 de paus’. Na época, Jivaldo era descrito como líder do BDM na região, enquanto Patolino integrava a Katiara após deixar o grupo de Jivaldo.

Jivaldo, rival de Patolino, também integrou o Baralho Crédito: Divulgação/SSP-BA

Quando foi preso por mandar matar Allef, Patolino já tinha um outro mandado de prisão em aberto, este da 1º Vara Criminal de Jacobina, que o denunciou por prática de homicídio na cidade. No mesmo mês, traficante foi indiciado por outra morte em Mairi: a de Elielson da Silva do Santos. O inquérito foi encerrado por falta de provas. Um mês depois, Patolino voltou a ser indiciado, agora em Várzea da Roça pela morte de Vandilson dos Santos Silva, mas o inquérito também foi encerrado.

Antes disso, em 2017, Patolino fugiu da cadeia pública de Jacobina quando cumpria, desde 2014, pena por tráfico de drogas. No ano de 2021, a Polícia Civil concluiu outro inquérito contra Patolino através da Delegacia Territorial de Mairi por crime de homicídio qualificado contra duas vítimas.