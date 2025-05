INFLUENTE

Líder espiritual da Índia vem pela primeira vez para Salvador em evento gratuito

BK Shivani é uma das palestrantes indianas mais influentes do mundo e fará turnê pelo Brasil

A líder espiritual BK Shivani, uma das palestrantes mais influentes da Índia, desembarca no Brasil pela primeira vez para uma série de palestras em maio. Um dos eventos ocorre em Salvador, no Teatro Faresi (antigo ISBA), na próxima terça-feira (13).>

Além da capital baiana, a turnê inclui encontros em São Paulo (SP), Serra Negra (SP) e Belo Horizonte (MG). Todas as palestras são abertas ao público e contarão com meditação guiada, além de tradução simultânea.>

Quem é BK Shivani?

Professora e praticante de meditação Raja Yoga há 28 anos, Shivani conquistou notoriedade na Índia por meio do programa de TV Awakening with Brahma Kumaris (Despertando com a Brahma Kumaris, em português), no qual era entrevistada pelo ator indiano Suresh Oberoi. >