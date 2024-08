CORRUPÇÃO

'Liga da Justiça': juízes acusados de grilagem têm mais de 100 imóveis no sul da Bahia

Os três juízes que atuam na Justiça da Bahia e foram afastados dos seus cargos por corrupção possuem mais de 100 casas e terrenos em seus nomes. Os imóveis estão situados em Porto Seguro, no sul do estado, e envolve investimentos de alto padrão, com casas valendo mais de R$ 3 milhões. O grupo foi nomeado de "Liga da Justiça". As informações são do Fantástico.