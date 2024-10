MUITA SUJEIRA

Limpurb já coletou 165 toneladas de material eleitoral em Salvador

Número supera total de 2020

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 12:08

Boca de Urna e santinhos Crédito: CORREIO/ Paula Fróes

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informa que até o momento 165 toneladas de resíduos foram recolhidas durante a “Operação das Eleições 2024”. A ação foi iniciada no dia do pleito, no último domingo (6).

Com mais de 2 mil agentes e 68 equipamentos, a megaoperação segue em curso nesta terça-feira (8), fazendo a limpeza nos 460 locais de votação e áreas adjacentes. A previsão é que a operação seja concluída nesta quarta-feira (9) e, ao longo da semana, que o excedente seja removido em sua totalidade.

O número parcial de resíduos recolhidos neste ano já supera a marca da última eleição municipal. Em 2020, a Limpurb recolheu 150,62 toneladas de resíduos das ruas da cidade. A população pode acionar a Limpurb através do Fala Salvador, no número 156 ou ainda pelo site do órgão.

A distribuilção de "santinhos" é uma realidade conhecida pelos soteropolitanos nas eleições, onde, mesmo com a ilegalidade da boca de urna no dia da votação, a paisagem urbana é dominada por papéis com números dos candidatos.