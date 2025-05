ATENÇÃO, CHOCÓLATRAS!

Lindt inaugura terceira loja em Salvador com espaço para café; saiba mais

Marca suíça consolida expansão no Brasil com sua 87ª loja e aposta no potencial de consumo da capital baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:03

Lindt inaugura terceira loja em Salvador com espaço para café; saiba onde é Crédito: Divulgação

Líder global na categoria de chocolates premium, a Lindt inaugura sua terceira loja em Salvador. O novo espaço fica no Shopping da Bahia e vem para reforçar a presença da marca no estado e fortalecer sua estratégia de expansão no Brasil. Localizada no pavimento mais movimentado e privilegiado do Shopping da Bahia, reconhecido pelo seu público democrático e alta rotatividade, o novo espaço reforça a aposta da Lindt no forte potencial de consumo da capital baiana. >