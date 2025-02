É AMANHÃ

Horário ampliado: linha B5 do BRT de Salvador inicia operação integral a partir do sábado (8)

A linha estava em fase de operação assistida desde o dia 21 de dezembro de 2024, com horário reduzido

A linha B5 do BRT Salvador, que conecta as estações Rodoviária à Lapa, passará a funcionar em horário integral a partir deste sábado (8), das 5h às 23h10. A linha estava em fase de operação assistida desde o dia 21 de dezembro de 2024, inicialmente com horário reduzido, das 10h às 15h, e posteriormente ampliado no último sábado (1º), das 9h às 23h. >