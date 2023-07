Linhas de ônibus em Narandiba e Colina Azul passam por mudanças; veja alterações

Linhas de ônibus passam por alterações. Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Quem usa o transporte público nas regiões de Narandiba, Doron e Colina Azul verá mudanças a partir desse sábado (22). Segundo a prefeitura, com a ideia de diminuir o tempo de espera nos pontos, as linhas de ônibus 1125 - Narandiba/Doron x Barra - e 1306 - Colina Azul/França x Campo Grande vão ser os focos da mudança.



A linha 1125 passará a ser 1162, Terminal Acesso Norte x Narandiba/Doron. Ela vai sair do bairro e seguirá viagem até o Acesso Norte. Já a linha 1306 passa a ser a 1309, Colina Azul x Rodoviária, permitindo que o usuário faça integração na Rodoviária com outras linhas, metrô ou BRT.

A 1162 terá a saída em intervalos reduzidos de meia hora para 20 minutos. Já a linha 1309, que tinha intervalo médio de 25 minutos, agora terá saídas a cada dez minutos.

“Essa redução dará maior agilidade de dinamismo ao transporte destes locais”, avalia o secretário Fabrizzio Muller.

Itinerários

Com a mudança, os itinerários das linhas também serão alterados. A linha 1162 – Terminal Acesso Norte x Narandiba/Doron sairá do Terminal Acesso Norte e seguirá pela Rua dos Rodoviários, Rua Silveira Martins, Avenida Edgard Santos, Rua Cidália Menezes, chegando ao Terminal Doron. Já na volta, a linha segue pela Rua Cledenor Soares, Rua Eugênio Ribeiro, Avenida Edgard Santos, Rótula Juliano Moreira, Avenida Edgard Santos, Rua Silveira Martins, Rua dos Rodoviários e Terminal Acesso Norte.

Já a nova linha 1309 – Colina Azul x Rodoviária 1309 sairá do Terminal Colina Azul e seguirá pela Rua Pastor José Guilherme de Moraes, Rua Jayme Vieira Lima, Largo de Pau da Lima, Rua São Marcos, Avenida São Rafael, Conjunto Colinas de Pituaçu, Rua Carlos Marighella, Avenida São Rafael, Avenida Luís Viana (Paralela) e Terminal Rodoviário. Na volta a linha passará pela Avenida ACM, Retorno Rótula do Abacaxi, Avenida Heitor Dias, Avenida ACM, Retorno Estação Hiper BRT, Avenida Tancredo Neves, Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), Avenida Luís Viana (Paralela), Alameda Salvador, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana (Paralela), Avenida São Rafael, Conjunto Colinas de Pituaçu, Rua Carlos Marighella, Avenida São Rafael, Rua São Marcos, Rua Jayme Vieira Lima e Rua Pastor José Guilherme de Moraes, retornando ao Terminal Colina Azul.

Integração

Com a alteração, os passageiros passam a ter várias opções de integração de acordo com seu destino. Os usuários da linha 1162 – Terminal Acesso Norte x Narandiba/Doron poderão integrar com a linha 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha para chegar à Heitor Dias e Sete Portas, com a 1144 – Terminal Acesso Norte x Comércio para a Heitor Dias ou a região do Comércio, ou ainda quem desejar ir até a Barra poderá pegar o metrô até a Lapa, e de lá integrar com as linhas 016 – Lapa x Chame Chame (LB1), 0137 – Barra Avenida x Lapa (LB2) ou 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina (LB3).

Já quem utiliza a linha 1309 – Colina Azul x Rodoviária e que tem como destino Terminal da França poderão integrar com o metrô na Estação Pituaçu até o Terminal Acesso Norte e, de lá, utilizar a linha 1144 – Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio. Já quem deseja chegar à Avenida Heitor Dias ou à Rua Cônego Pereira deverá integrar com o metrô na Estação Pirajá até o Acesso Norte e, de lá, utilizar as linhas 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha, 1154 – Terminal Acesso Norte x Barbalho/Macaúbas, 1155 – Terminal Acesso Norte x Cidade Nova/Pau Miúdo ou ainda a 1156 – Terminal Acesso Norte x Santa Mônica.