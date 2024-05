Livro sobre liderança será lançado em livraria de Salvador

Nesta sexta-feira (24), às 19h30, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, será realizado o lançamento do livro “Liderança Absoluta”, com a participação do autor Renilton Rosário. Um encontro entre leitor e autor permitirá um diálogo acerca da obra, que aborda um conteúdo atual e importante sobre liderança nas organizações e a capacidade de se tornar um líder com destaque na área de atuação.