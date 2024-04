ACIDENTE ANTERIOR

Local onde calçada cedeu na Avenida Centenário teve rompimento de tubulação há menos de uma semana

Na ocasião, o fornecimento de água foi interrompido na Av. Princesa Leopoldina e no Morro do Ipiranga, o que se repetiu nesta segunda, afetando também os bairros da Barra e da Graça. Após os reparos, no entanto, ambulantes afirmaram que o chão do local foi prejudicado. De acordo com Joelma Oliveira, 49 anos, que é ambulante no lugar há duas décadas, o piso ficou ‘fofo’, tremendo com a passagem de veículos pesados.