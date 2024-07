EXPANSÃO

Lojas de Atendimento da Neoenergia Coelba ampliam horário de funcionamento

As Lojas de Atendimento ao Cliente da Neoenergia Coelba passaram a ter horário de funcionamento padrão em toda a Bahia. Os novos horários, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 18h, e aos sábados, das 09h às 13h, entraram em vigor em Salvador no início do mês. Nos demais municípios atendidos pela distribuidora, a mudança acontecerá gradualmente (tabela ao final da matéria).