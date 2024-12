SONHO DE MUDAR DE VIDA

Loterias ficam lotadas às vésperas da Mega da Virada

Soteropolitanos contam o que pretendem fazer caso ganhem prêmio de R$ 600 milhões

Larissa Almeida

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 20:56

Soteropolitanos fazem fila para comprar bilhete da Mega da Virada Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Debaixo do sol tinindo, cientes do enfrentamento de uma longa fila e sujeitos a queda do sistema bancário, inúmeros soteropolitanos não mediram esforços para fazer a ‘fezinha’ da Mega da Virada no penúltimo dia do ano. Em diversos pontos da cidade, lotéricas ficaram lotadas ao longo da tarde desta segunda-feira (30). Toda a movimentação, que tem como razão o gordo prêmio de R$ 600 milhões, era motivo de graça nas filas toda vez que alguém contava o que faria com a fortuna.

Na Loteria São Raimundo, localizada no Politeama, a estrela da casa lotérica foi o consultor jurídico Manoel Silva, 61 anos. Ele, que estava fazendo compras na região, decidiu parar para arriscar a sorte e arrancou risos quando contou os planos caso seja o grande vencedor do bolão da Mega.

“Logo de cara, vou comprar um iate, que é um sonho. Também vou comprar um apartamento de luxo no melhor lugar da Orla de Salvador, mas vou morar no Iberostar. Vou botar minha casa do lado da casa do meu chefe. Vou fazer igual a ele e comprar uma casa na ilha e outra no Grand Palladium, em Imbassaí. Vou curtir muito, conhecer o mundo lá fora e, claro, sair no bloco de Bell no Carnaval”, disse.

Manoel Silva sonhar em comprar casa e se tornar vizinho do chefe Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

O comerciante Adivaldo Almeida, 73, foi à lotérica para pagar imposto, mas não se conteve e comprou o décimo primeiro volante da Mega da Virada. Ele conta que procura não fazer grandes planos com o prêmio, mas que a prioridade seria limpar o nome. “Pagar dívidas é o principal objetivo, porque o brasileiro gosta de ter o nome limpo. Depois disso, minha missão seria curtir com a família toda”, pontuou.

O idoso de prenome Giovani, 61, é jogador assíduo da Mega da Virada. Mesmo sem nunca ganhar nada, ele afirma que não pretende parar de jogar até ganhar. “Eu prefiro jogar e arriscar do que ficar esperando cair do céu. Do céu, nem Lula manda para a gente. Então, já planejo até o que vou fazer quando ganhar. Se eu não morrer quando souber a notícia, vou aproveitar. Não vou comprar casa porque a gente morre e fica tudo aí. Vou comprar um avião, um iate e viajar pelo mundo. Vou gastar o dinheiro todo”, enfatizou.

A auxiliar de cozinha Sheila Oliveira, 26, não costuma jogar, mas estava cozinhando quando pensou no prêmio e se determinou a ir com a sogra até a Ifá Lotérica, situada no bairro da Federação. “Muitas coisas me fazem acreditar que posso ganhar. Só de ver o prêmio penso que ele pode fazer com que eu me estabilize, porque é muito dinheiro. Só não dá para distribuir, porque fica difícil. Só vai ser para mim e minha família”, afirmou.

A caminho de casa após o trabalho, a cozinheira Ana Paula Gonçalves, 54, também decidiu fazer uma fezinha na lotérica Encontro da Sorte, que fica na Calçada. Ela encontrou uma fila moderada e relatou que o principal motivo para jogar era a esperança de mudar a vida profissional e a da família.

“Eu iria montar um restaurante para mim e ajudar a minha família. Também faria uma casa em Conceição da Feira. Seria uma casa grande, com piscina, quintal e de frente para uma paisagem bonita. Uma casa tipo fazenda. Também compraria um carro. Quanto a família, daria dinheiro e casa para quem precisa”, contou.

Por sua vez, a empregada doméstica Simone Souza, 49, antes mesmo de comprar o volante, declarou como o dinheiro a ajudaria. “Estou desempregada, então essa bolada ia me permitir pagar as dívidas. Depois, eu compraria uma casa confortável, com quintal, churrasqueira, piscina e tudo que tem direito. Ela teria cinco quartos, que é para mim e para os meus filhos. Como todos eles são pequenos, o investimento seria na educação. Quero colocá-los em uma escola de qualidade”, falou.

Simone ainda contou que com o dinheiro tentaria conseguir melhores meios legais para agilizar o processo de adoção dos três filhos da irmã, falecida recentemente. Ainda, investiria em algo para si. “Iria procurar algo para mim no ramo da comida. Eu não ficaria parada, porque senão a vida ficaria sem graça. Os R$ 600 milhões me fariam sonhar e dar muita vara para outras pessoas pescarem”, finalizou.