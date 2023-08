Lula nomeia professora que será a primeira reitora da UFRB

A professora doutora Georgina Gonçalves dos Santos foi nomeada reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Ela ficará à frente da instituição no quadriênio 2023-2027. Georgina foi escolhida como primeira na lista tríplice do Conselho Universitário (CONSUNI) da UFRB, em reunião ocorrida em 18 maio de 2023. Em 2019, a professora era o primeiro nome da lista, mas não foi noemada pelo governo Bolsonaro. O decreto de nomeação foi publicado nesta quarta-feira (2), no Diário Oficial da União (DOU). O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou a data da cerimônia de posse em Brasília (DF).

É consultora da Fundação de Amparo à Pesquisa ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão e membro da Rede Internacional de Pesquisa sobre Avaliação pelo Estudante - Réseau International de Recherche sur l'Évaluation de l'Enseignement par les Étudiants. Professora do Programa de Pós-Graduação de Estudos Interdisciplinares sobre Universidade, EISU da UFBA e do Programa de Pós-Graduação de Políticas Sociais e Território da UFRB. Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino superior, ações afirmativas, serviço social, políticas sociais e vida universitária.