NESTA SEXTA

Lula vem à Bahia em sua primeira viagem após cirurgia

Ele vai inaugurar a primeira fase da Adutora da Fé, em Bom Jesus da Lapa

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 07:44

Lula Crédito: Reprodução

Na próxima sexta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na Bahia para inaugurar a primeira fase da Adutora da Fé, em Bom Jesus da Lapa. Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o evento contará com a presença do ministro Waldez Goés, da Integração e do Desenvolvimento Regional. >

Esta será a primeira viagem de Lula após receber liberação médica para retomar os voos, depois de passar por uma cirurgia na cabeça em dezembro de 2024, em consequência de um acidente doméstico. >

A Bahia foi escolhida como o ponto de partida de uma série de viagens que o presidente já planejou pelo Brasil neste ano. Em declaração dada a jornalistas em janeiro, Lula afirmou: “Estou 100% pronto para percorrer os estados, visitar a sociedade brasileira e estabelecer um diálogo sincero, para que, quando chegar o momento, possa explicar ao país como estamos”.>

Em março, Lula fará sua primeira viagem internacional do ano para o Uruguai, onde participará da posse de Yamandú Orsi, novo presidente do país, no dia 1º.>