EXECUÇÃO EM TRANCOSO

Mãe de ex-ator mirim questiona investigação policial: 'Quem eles queriam matar?'

João Rebello foi morto por engano, segundo a Polícia Civil; um suspeito do homicídio foi preso

A mãe de João Rebello, Maria Rebello, fez um desabafo na quinta-feira (7) questionando pontos ainda não respondidos pela investigação policial sobre a morte do ex-ator mirim em Trancoso, no sul da Bahia. O artista de 45 anos foi morto com mais de 12 tiros em 24 de outubro.