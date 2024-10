PRINCIPAIS DÚVIDAS

Veja tudo o que se sabe sobre a morte de João Rebello, ex-ator da TV Globo, na Bahia

A morte de João Rebello, ex-ator da TV Globo, gerou repercussão após o artista ser executado com diversos tiros dentro do próprio carro em Trancoso, no sul da Bahia. Logo após a morte, começaram a circular rumores de que a vítima teria envolvimento com tráfico de drogas, o que foi negado por familiares, amigos e pela polícia.