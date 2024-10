DESPEDIDA

Namorada de ex-ator mirim compartilha homenagem: '12 anos do mais puro amor'

Em uma foto, compartilhada no Instagram, Karine escreveu uma mensagem em homenagem aos 12 anos ao lado de João Rabello. Os dois moravam em Trancoso, no sul da Bahia.

"Foram 12 anos do mais puro amor", iniciou a artista, compartilhando fotos ao lado do namorado.

João foi assassinado aos 45 anos dentro do carro, enquanto aguardava uma amiga. Ele era DJ e vivia no sul da Bahia com a companheira. Ele deixa um filho adolescente, que mora no Rio de Janeiro.