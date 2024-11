TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Mãe e filha recebem liberdade provisória após jogar ácido em rosto de mulher

Suspeitas passaram por audiência de custódia nesta terça-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 12:42

Vítima está internada após sofrer ataque Crédito: Reprodução

A Justiça concedeu liberdade provisória para a mãe e filha que são suspeitas de jogar ácido no rosto de uma mulher durante uma briga no bairro de Pirajá, em Salvador. O crime é tratado como tentativa de homicídio e aconteceu na noite de domingo (17). As duas suspeitas passaram por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (19) e responderão em liberdade.

A vítima foi identificada como Gilmara Barreto Menezes. Segundo consta nos autos do processo, o ácido atingiu o rosto, tórax e as pernas da vítima, que se encontra hospitalizada em estado grave.

Selma de Jesus Gomes e Laila Gomes terão que cumprir duas medidas judiciais. São elas: o compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter o endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa, sem prévia autorização judicial e comparecimento trimestral em Juízo da instrução, para os devidos fins, pelo período de um ano. Elas também devem comparecer, dentro do período de cinco dias, na Central Integrada de Alternativas Penais CIAP (CIAP), em Sussuarana.

Na audiência, foram ouvidos os representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a defesa, bem como as suspeitas, com gravação dos áudios em mídia digital e disponibilidade no aplicativo - audiência digital. O MP pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no entanto, na decisão, a Justiça concluiu que não há demonstração de perigo no estado de liberdade da dupla.

Mulher atacou ex-companheira do namorado

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha aguardavam a vítima na rua e, ao avistá-la, lançaram ácido contra ela. Uma delas seria a atual namorada do ex da vítima, que foi socorrida por um amigo e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE).