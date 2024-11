ATAQUE DE RAIVA

Mulher é atacada com ácido no rosto por atual do ex-namorado em Salvador

Vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 11:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher foi atacada com ácido no rosto no bairro de Pirajá, em Salvador, na noite de domingo (17). Segundo a Polícia Civil, duas suspeitas - mãe e filha - foram presas por tentativa de homicídio. Elas aguardavam a vítima na rua e, ao avistá-la, lançaram ácido contra ela.

A dupla passou pelos exames legais e segue à disposição da Justiça. Uma delas seria a atual namorada do ex da vítima, que foi socorrida por um amigo e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE).