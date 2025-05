EXTREMO SUL

Mãe é presa após levar bebê morto com marcas no corpo para hospital na Bahia

Genitora prestou depoimento "contraditório", informou a polícia

Uma mulher foi presa em flagrante, após levar a filha, um bebê de apenas nove meses, até uma unidade de saúde. A criança chegou ao hospital sem sinais vitais. O caso foi registrado na cidade baiana de Nova Viçosa, no Extremo Sul do estado. >

Até o momento, as investigações são conduzidas para apurar o crime como abandono de incapaz. A pequena Ângela Santos Gusmão deu entrada no Hospital Municipal de Nova Viçosa sem vida, na última segunda-feira (05). >

Conforme consta no registro de ocorrência da Polícia Civil (PC), a mãe da criança relatou que ela teria se afogado em uma banheira após engatinhar até o local. No entanto, a equipe médica acionou a unidade policial após identificar marcas no corpo da menina.>