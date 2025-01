NARANDIBA

Mãe é vítima de tentativa de feminicídio na frente do filho de 8 anos em Salvador

Mulher foi ferida no pescoço, costas e tórax com golpes de faca

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo informações policiais, ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro em frente ao filho do casal, uma criança de apenas 8 anos.

O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (2). No boletim de ocorrência da Polícia Civil consta a informação de que o ex-companheiro não aceitava o término da relação e agrediu a vítima com golpes de faca. A mulher, de 46 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi ferida na região do pescoço, costas e tórax. Ela estava com a criança em uma via pública, na Avenida Edgar Santos, quando foi atacada pelo homem.