Maior projeto eólico do Brasil, no Norte da Bahia, recebe licença ambiental

O Complexo Manacá, que está em desenvolvimento no Norte da Bahia pela empresa Quinto Energy, deu um importante passo rumo à fase de implantação. O empreendimento, considerado o maior projeto híbrido (eólico e solar) do Brasil, recebeu o licenciamento ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), órgão vinculado à Secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema). A publicação da licença prévia no Diário Oficial do Estado foi feita nesta terça-feira (19).