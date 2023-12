Mais de 12 mil estudantes fazem vestibular da Uesb 2024

Milhares de candidatos realizam neste domingo (3) o primeiro dia do vestibular da Universidade do Sudoeste da Bahia (Uesb). Ao todo, 12.160 inscritos devem fazer as provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática.



Hoje também foi o dia da Redação. Os candidatos precisaram elaborar um texto dissertativo-argumentativo com o tema “Alimentação saudável no Brasil: caminhos, possibilidades e reflexos”.



O processo seletivo, que vai selecionar os estudantes para os semestres de 2024, teve um aumento de mais de 3.300 candidatos, o que representa um crescimento de 38,18% em relação ao processo anterior. Neste primeiro dia, foram aplicadas, nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista.