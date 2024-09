REFORÇO

Mais de 1,6 mil professores e coordenadores são convocados em concurso da Educação

Mais 1.667 profissionais, entre professores e coordenadores pedagógicos, foram convocados em nova aprovação de concurso público da rede estadual de ensino, informou a Secretaria da Educação do Estado (SEC). O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25). Os convocados vão atuar em várias regiões da Bahia.