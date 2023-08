Mais de 200 alunos ficam sem aulas após ação policial em Águas Claras

Crédito: Reprodução

Os ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), os "amarelinhos", não estão entrando no bairro de Águas Claras desde a tarde desta sexta-feira (4), quando cinco homens morreram durante uma ação policial no bairro. Por conta da troca de tiros, uma escola municipal também precisou suspender as aulas devido a sensação de insegurança na região.

Segundo a Secretaria de Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os coletivos convencionais estão estão circulando normalmente, já os amarelinhos estão passando por fora de Águas Claras. Por conta da situação, o terminal dos "amarelinhos" foi transferido para o Abaeté.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou também que a gestão da Escola Municipal Francisco Leite, que fica na rua Celika Nogueira, suspendeu as atividades para os 211 alunos do turno vespertino e noturno.

Cinco mortos

Cinco homens morreram durante uma ação policial no bairro de Águas Claras, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (4). Eles se juntam aos outros 26 mortos pela polícia apenas esta semana, totalizando um recorde de 31 mortes no período, na capital e Região Metropolitana, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os cinco mortos em Águas Claras eram traficantes. As equipes da PM foram acionadas após informações de tráfico de entorpecentes no Condor e teriam sido recebidas a tiros.

Parte do grupo que disparou contra os policiais fugiu, enquanto os cinco suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Eládio Lasserre, onde morreram.