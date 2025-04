MAU TEMPO

Mais de 400 mil raios atingiram a Bahia nos primeiros três meses do ano

Previsão aponta que novas tempestades estão previstas para este final de semana

Monique Lobo

Publicado em 11 de abril de 2025 às 15:24

Raios em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

A Bahia registrou 413 mil raios em seu território no primeiro trimestre de 2025. O dado é de um levantamento feito pela Neoenergia Coelba, com base nas informações fornecidas pela Climatempo. >

Dos 10 municípios com maior incidência de descargas atmosféricas, 9 estão localizados no Oeste do estado.>

Barreiras foi a cidade que liderou o ranking, com mais de 23,4 mil raios registrados em seu território, seguida por Santa Rita de Cássia (23,1 mil) e Barra (22,9 mil). Xique-Xique, localizado na mesorregião do Vale do São Francisco, é o único município que não está no Oeste e aparece no Top 10 de cidades com maior incidência de descargas na Bahia (7º lugar, com 11,9 mil raios). >

De acordo com a previsão do tempo, novas tempestades estão previstas para este final de semana em diversas regiões do estado. Por isso, é importante redobrar a atenção e o cuidado. Veja algumas dicas:>

- Se durante um temporal ocorrer o rompimento de um cabo, devido à queda de galhos de árvores ou raios, não toque nem chegue perto do local. Oriente as pessoas ao redor para não se aproximar e ligue para Neoenergia Coelba no número 116;>

- Se a fiação cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo. Oriente as pessoas ao redor para manter a calma, ligue para a Neoenergia Coelba no número 116 e ligue para os Bombeiros no número 193;>

- Procure abrigo em lugar seguro. Fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência de raios. Não se abrigue embaixo de árvores e não fique em campos abertos;>

- Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;>

- Não faça serviços em locais externos e em telhados, como a instalação ou manutenção de antenas;>