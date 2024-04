FÍSICA

O que faz aumentar a incidência de raios?

Em geral, inúmeros fatores são responsáveis pela incidência de raios. Entre eles, estão a presença de cadeias de montanhas, localização geográfica no continente e a possibilidade de oceano. Na Bahia, a região Oeste registra a maior incidência do fenômeno. “As temperaturas no Oeste baiano são mais altas e essa região fica mais sujeita a nuvens e tempestades que se formam na Amazônia e migram para região ao lado do Atlântico, passando pelo Oeste, causando tempestades fortes”, explica o pesquisador sênior do Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) do Inpe, Osmar Pinto Junior.