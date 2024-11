FERIADO PROLONGADO

Saiba quais horários evitar as estradas saindo de Salvador neste feriadão

Mais de 500 mil veículos devem circular por rodovias rumo ao litoral e interior do estado

Tharsila Prates

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 09:15

Movimentação na BA-099 rumo ao litoral Crédito: Will Recarey/ Divulgação

Desta quinta-feira (14) até a próxima segunda são esperados mais de 500 mil veículos trafegando pelas rodovias BA-099 (Estrada do Coco/ Linha Verde) e na BA-093, que liga Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ao município de Entre Rios.

A concessionária Litoral Norte prevê um aumento de cerca de 40% no tráfego de veículos este ano em comparação ao mesmo período de 2023, quando o feriado de Proclamação da República também foi prolongado. A expectativa é que cerca de 170 mil veículos trafeguem pela via de quinta-feira (14) a segunda (18), com maior movimentação nesta sexta-feira (15), entre 17h e 20h; e no sábado (16), entre 9h e 12h, sentido Salvador - Linha Verde.

Para o retorno, sentido Salvador, a previsão de fluxo mais intenso deve ocorrer no domingo (17), entre 16h e 20h. A grande circulação na BA-099 - rota para os principais destinos de praia da região - marca o início da temporada mais quente do ano. Para atender a demanda e garantir uma viagem tranquila aos usuários, a concessionária informou que investiu em reforço operacional, que inclui a ação dos papa-filas no atendimento.

Nas rodovias do Sistema BA-093, a previsão da Bahia Norte é de um incremento de cerca de 5% na circulação em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 350 mil veículos devem passar pelas rodovias administradas pela concessionária entre quinta-feira (14) e segunda-feira (18). A previsão de fluxo mais intenso é nesta quinta-feira (14), véspera do feriado, entre 17h e 19h. Na segunda-feira (18), essa intensidade deve ocorrer principalmente no início da manhã, entre 6h e 9h.

As concessionárias orientam os motoristas a realizarem revisão prévia no veículo. Ao pegar a estrada, é essencial assumir uma postura defensiva, respeitando as normas de trânsito, e sem a combinação entre bebida alcoólica e direção.

Em caso de ocorrências, os usuários podem acionar os serviços gratuitos oferecidos pelas concessionárias, disponíveis 24h por dia, todos os dias da semana, através dos telefones 0800 600 0093 (Bahia Norte) e 0800 071 3233 (Litoral Norte). As concessionárias informaram que dispõem de guinchos para reboque de veículos, ambulância, carro-pipa e monitoramento das rodovias 24 horas.

BR-324

Já a concessionária ViaBahia estima um aumento de 8% no fluxo de veículos na BR-324 durante o feriado da Proclamação da República. A previsão é que o dia de maior movimentação já seja nesta quinta-feira (14). O fluxo rumo ao interior do estado também deve ser intenso na sexta-feira (15), mas tende a ficar tranquilo no sábado (16), voltando a se intensificar no domingo (17), desta vez no sentido Salvador.