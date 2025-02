OPORTUNIDADE

Salvador tem mais de 6 mil vagas abertas no setor administrativo; veja onde encontrar

Candidatos podem conferir áreas e benefícios através da plataforma Catho

Mais de 6 mil vagas na área administrativa estão sendo ofertadas para a população de Salvador. O acesso às oportunidades é disponibilizado gratuitamente através da Catho, plataforma de empregos, que inclui as áreas comercial, processos e qualidade, financeiro e recepção.>

Os interessados também podem encontrar pacotes de benefícios com vale transporte, vale refeição, auxílio creche, assistência médica e odontológica, de acordo com a empresa e o cargo anunciado.>

Além disso, através dos filtros, os candidatos conseguem selecionar modelo de trabalho entre CLT, PJ, e temporário, salário, distância e modalidade (presencial, híbrido ou remoto) para identificar a vaga mais compatível com seu perfil. Ainda há oportunidades para pessoas com deficiência, com o intuito de incentivar a todos a participarem dos processos seletivos.>