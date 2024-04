REFORÇO

Mais de 600 professores aprovados em concurso são convocados na Bahia

Lista será publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23)

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 07:31

Governo nomeia 657 educadores e amplia avanços na aprendizagem da rede estadual Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

Escolas da rede estadual de ensino de Salvador e do interior da Bahia vão ganhar um novo reforço. Ao todo, 549 professores e 108 coordenadores pedagógicos, dos quais, duas coordenadoras são indígenas, foram nomeados para atividades em unidades estaduais. Todos foram aprovados no concurso público regido pelo edital Saeb 03/2022, publicado em 01/08/2022.

A lista completa de educadores será publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23) e poderá ser consultada também no Portal da Educação ou no Portal RH Bahia. Os profissionais estarão presentes em escolas dos 27 territórios de identidade para 2.113 vagas.

Após a nomeação, os candidatos nomeados para o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 / Salvador deverão comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, na Av. Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 1º andar, sala 117.

Já os candidatos aprovados para o interior do estado deverão comparecer nas sedes NTEs. Eles deverão estar com documentação pessoal com foto em até 30 dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial.

A nomeação aconteceu no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, na tarde de segunda (22) com presença do governador Jerônimo Rodrigues.

Curso de formação

Após a nomeação, os 144 novos servidores estaduais de Salvador e Feira de Santana participam do curso de formação para educadores, com aulas presenciais nesta terça e quarta-feira (23 e 24), no IAT. Para os demais ingressantes, ocorrerá conforme cronograma dos Núcleos Territoriais.

O objetivo é contribuir para a formação dos educadores nomeados, como explicou a secretária da Educação em exercício, Rowenna Brito.