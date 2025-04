OPERAÇÃO GATONET

Mais de 7 toneladas de fios clandestinos são retiradas de postes na Bahia em cinco dias

Bom Jesus da Lapa e Salvador lideraram quantidade de fios removidos

Uma nova fase da Operação Gatonet removeu 7,3 toneladas de cabos de telefonia e internet instalados de maneira irregular nos postes da Neoenergia Coelba. A ação, que foi realizada em cinco dias, ocorreu nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Bom Jesus da Lapa e no bairro de Itapuã, em Salvador. >

A cidade em que foi removida a maior quantidade de cabos foi Bom Jesus da Lapa, com 2,1 toneladas. Em seguida, vieram Salvador (1,65 t), Ilhéus (1,42 t), Itabuna (1,29 t) e Barreiras (0,84 t). Na operação, a distribuidora também removeu cerca de 300 caixas de telecomunicações que estavam fora do padrão. Esses equipamentos são uma das principais causas de chamas em fiação. >

O que é gatonet?

O Gatonet são as empresas que não possuem contrato para o compartilhamento de postes, ou seja, não passam pelos critérios técnicos e de segurança e instalam os fios à revelia. Essas empresas causam os emaranhados de fios nas cidades, podendo causar graves acidentes com a população e interrupções de energia. Além disso, a instalação de caixas irregulares nos postes provoca incêndios na fiação devido à baixa qualidade do equipamento. >