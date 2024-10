CADASTRO ONLINE

Mais de 9 mil ambulantes se cadastraram para festas populares de Salvador, diz prefeitura

Segundo informações da prefeitura, foram registradas pelo sistema 33.108 inscrições, sendo a maior parte para o Carnaval (8.725), seguido pelos eventos de pré-Carnaval (5.925), Festival Virada Salvador (5.877), Festa de Iemanjá (4.968), Lavagem do Bonfim (4.795) e Lavagem de Itapuã (2.818). Cada trabalhador pode se cadastrar para mais de um evento.

A Prefeitura vai disponibilizar um total de 8.590 vagas para o próximo ciclo de festejos. “Encerramos o cadastramento dos ambulantes para as festas de 2024/2025 e agradecemos a todos que participaram. No dia 16 de outubro, vamos divulgar a primeira lista com os nomes aprovados. Nosso objetivo é garantir uma festa organizada, onde todos possam trabalhar de forma segura. Seguimos juntos, melhorando cada vez”, destaca o titular da A Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinoco.