Mais de 90 mil passageiros fizeram a travessia no ferry-boat

Entre a quinta-feira (22) e o domingo (25), utilizaram o Sistema Ferry-Boat 91.517 pessoas e 12.865 veículos, segundo registros da ITS (Internacional Travessias Salvador), empresa que administra o transporte. Os números são parciais e a operação especial segue até a terça-feira (27). Até agora, o maior movimento ocorreu na quinta-feira (22) com a passagem pelos terminais de 28.468 usuários e 3.567 automóveis de diferentes tamanhos.



Até o final da operação especial, os números devem se aproximar da estimativa feita pela empresa, que projetou leve acréscimo sobre o movimento do ano passado, no mesmo período. Em 2022, foram computados 134,8 mil pessoas e 19,8 mil veículos que utilizaram o modal.