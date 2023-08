Mais de 900 estudantes ficam sem aulas após ataque a ônibus em São Marcos

Além das mais de 20 lojas comerciais que não puderam abrir as portas em São Marcos, nesta quarta-feira (9), estudantes da região também ficaram prejudicados por conta do ataque criminoso que incendiou um ônibus na Rua São Marcos, via principal do bairro.



As gestões da Escola Municipal Manoel de Abreu, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Eduardo Freitas, da Escola Municipal de Pau da Lima e da Creche Primeiro Passo São Marcos suspenderam as atividades, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed).