POLÍCIA

Mais três mulheres denunciam médico por abuso sexual durante consulta em Itabuna

Até a última terça-feira (9), havia três denúncias contra o hematologista

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 16:54

Antônio Mangabeira é investigado por seis denúncias de crimes sexuais Crédito: Reprodução/Redes sociais

Mais três mulheres denunciaram o médico Antônio Mangabeira França por crimes sexuais. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabuna, no sul do estado, agora seis denúncias contra Antônio.

Na última terça-feira (9), uma das pacientes do hematologista denunciou o médico por estupro. No dia da denúncia, havia outras duas ocorrências registradas contra Antônio Mangabeira, segundo a Polícia Civil.

O homem havia sido denunciado pelo crime de importunação sexual, praticado nos dias 6 de julho e 15 de setembro de 2023, e por estupro na terça-feira. A advogada da vítima do estupro aguarda conclusão das investigações policiais para pronunciamentos.

Procurada, a defesa do médico informou que Antônio será convocado por último para ser ouvido pela Polícia Civil. O advogado afirmou que provas que demonstrariam a inocência do suspeito já foram apresentadas à polícia e posicionamentos com esclarecimentos sobre os fatos apenas serão divulgados "quando a autoridade competente levantar o sigilo das investigações".

A clínica, onde ocorreram os crimes, fica localizada no bairro do Pontalzinho. Em nota, a Oncosul repudiou qualquer forma de assédio e afirmou esta colaborando com as investigações policiai. "Estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para a investigação dos fatos, que devem ser apurados pelas instâncias legais, sempre com respeito ao contraditório e ampla defesa. Aos nossos pacientes, podemos assegurar que as medidas serão tomadas para preservar a integridade e confiança de todos os que buscam os nossos serviços."

Pela natureza do caso, as investigações da polícia seguem em segredo de justiça. A previsão da Polícia Civil é que o inquérito policial seja concluído nos próximos 30 dias para análise do Ministério Público.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) abriu uma sindicância para investigar o caso. Em nota, o conselho afirmou que tomou conhecimento do caso através das notícias da imprensa e das redes sociais para abrir o processo investigatório.

"Em tempo, o Cremeb orienta que a(s) denunciante(s) também registre(m) a sua(s) denúncia(s) na entidade. A denúncia pode ser feita na Representação Regional Sul, em Itabuna, ou através do Portal Cremeb, seguindo os pressupostos informados no próprio site. Em decorrência da disposição prevista no Código de Processo Ético-Profissional, esclarecemos que todas as sindicâncias e processos na autarquia federal tramitam em sigilo processual, respeitando o amplo direito de defesa e o contraditório. Por fim, havendo sanções públicas transitadas em julgado, serão disponibilizadas para conhecimento da sociedade", declara.