Manifestantes protestam em shopping de Salvador pelo fim da escala 6x1

Protesto foi convocado pelo movimento nacional Vida Além do Trabalho (VAT) e aconteceu também em outras cidades

Larissa Almeida

15 de novembro de 2024

Protesto aconteceu dentro de shopping Crédito: Larissa Almeida

O ato pelo fim da escala 6x1, previsto para acontecer na tarde desta sexta-feira (15), surpreendeu os trabalhadores e aqueles que escolheram o Shopping da Bahia para passear. Por volta das 16h40, um grupo composto por pelo menos 100 pessoas, que estava concentrado em frente ao shopping, adentrou o prédio com o intuito de mobilizar quem trabalhava no feriado da Proclamação da República.

Ao ver a multidão caminhando rumo à praça de alimentação, no piso térreo do centro comercial, a funcionária Sheila, 40 anos, saiu da loja em que trabalha para entender o que estava acontecendo. "Foi uma surpresa para mim, mas uma surpresa feliz porque eu acho que essa PEC deu voz para a gente, que é de uma classe maior, mas que não tem vez", disse, sendo interrompida pelas próprias lágrimas.

Ao se recompor, a funcionária explicou o motivo de estar tão emocionada. "É uma luta muito grande. Às vezes, não temos nem direito a uma folga quando adoecemos ou quando a família precisa de nós. Às vezes, levamos suspensão quando não trazemos um atestado, que várias vezes nos é negado por um médico, que não reconhece nossa exaustão. Dessa forma, nossa saúde e o tempo da nossa vida social e familiar são gastos com o trabalho. Então, quando vemos uma mobilização dessa, nos emocionamos", ressaltou.

A manifestação foi convocada pelo movimento nacional Vida Além do Trabalho (VAT), que propõe, além do fim da escala que estabelece que o trabalhador pode trabalhar seis dias da semana e folgar em um dia, a escala 4x3 – trabalho em quatro dias da semana e três dias de folga – e a redução da jornada para 30 horas semanais. Além do VAT, marcaram presença representantes e militantes de diversos partidos políticos de esquerda.

Fernando Pereira, coordenador do VAT na Bahia, destacou a relevância do protesto. "Esse ato é importante para que os trabalhadores tomem consciência de que, sim, é possível o fim da jornada 6x1, haja vista que foi através da pressão popular que conseguimos as assinaturas no Projeto de Emenda Constitucional (PEC) proposta pela deputada Érika Hilton (PSOL), tanto nas redes quanto nas ruas. É dialogando olho no olho com a classe trabalhadora que nós vamos conseguir que o Congresso aprove a PEC e faça com que os trabalhadores tenham vida além do trabalho", afirmou.

O tema ganhou repercussão justamente por conta da proposta de emenda à Constituição Federal (PEC), de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), que propõe jornada de trabalho de, no máximo, 36 horas semanais e quatro dias de trabalho por semana no Brasil. A proposta já tem o número mínimo de assinaturas para tramitar na Câmara dos Deputados. Para avançar agora, a PEC precisa ser pautada nas comissões e no Plenário, conforme decisão dos presidentes das comissões e, especialmente, do presidente da Câmara.

Os atos aconteceram em outras cidades do país, incluindo capitais como São Paulo,que teve protesto na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro, com manifestação na Cinelândia. No Distrito Federal, o ato aconteceu na Rodoviária Plano Piloto.