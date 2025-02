PELOURINHO

Margareth Menezes vem a Salvador após desabamento de teto da Igreja de São Francisco de Assis

Ministra da Cultura lamentou a tragédia em seu perfil das redes sociais



Elaine Sanoli

Larissa Almeida

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 20:34

Igreja de São Francisco de Assis foi interditada Crédito: Divulgação Ascom-PCBA/ Milena Brito

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que virá a Salvador nesta quinta-feira (6), após desabamento do forro do teto central da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana. A informação foi publicada por Menezes em seu perfil do Instagram, em que ainda lamentava a morte de uma turista e os cinco feridos na tragédia. >

"Meus sinceros sentimentos a todas as pessoas atingidas por essa tragédia. Meu coração está partido. Informo que estarei amanhã em Salvador e que não pouparemos esforços para restaurar essa igreja tão importante", declarou a ministra. "Me solidarizo também com as pessoas da paróquia. A Igreja de São Francisco carrega em suas paredes a história, a fé e a identidade de muitos, representando muito mais do que uma edificação. Ela é parte viva da memória e da cultura de nosso povo", afirmou. >

A Igreja de São Francisco de Assis é conhecida como "Igreja de Ouro" e considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo. Após o desabamento, seu interior ficou coberto por destroços de madeira. O templo está interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).>

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), entre 14h30 e 15h. Tudo começou com um estrondo que assustou quem passava pela região. Uma comerciante do Pelourinho, que preferiu não se identificar, disse que o barulho no momento do acidente se assemelhava ao estouro de uma bomba. “Parecia que tinham soltado uma bomba no lugar. Quando eu saí para ver, só tinha poeira bem amarronzada, por conta do barro. Teve também muito desespero, porque a entrada para a igreja, que custa R$10, é pela lateral. Então, o desespero foi porque as pessoas queriam sair e as portas estavam fechadas”, contou em entrevista ao CORREIO.>