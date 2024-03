POLÍTICA

Maria Marighella bate o martelo e decide não disputar a reeleição

A petista decidiu permanecer na presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes), cargo que ocupa desde fevereiro do ano passado

A vereadora de Salvador, Maria Marighella (PT), já avisou aos apoiadores que não vai disputar a reeleição no pleito deste ano. A petista decidiu permanecer na presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes), cargo que ocupa desde fevereiro do ano passado.

Marighella, segundo disseram interlocutores ao CORREIO, se articula agora para um nome do Manifesta Coletiva, grupo político do qual faz parte, seja filiado ao Partido dos Trabalhadores e dispute o pleito com seu apoio. O nome deve ser anunciado nos próximos dias.