Marinha abre vagas para Bahia com salários de até R$ 9 mil

Processo seletivo de Oficiais para a Bahia abre 31 vagas de nível superior. Crédito: Divulgação

As inscrições para o Processo Seletivo de convocação de profissionais de nível superior, para a prestação do Serviço Militar Voluntário como Oficial temporário da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2), para o ano de 2024 vão abrir nesta quinta-feira (23). Com prazo máximo de preenchimento até o dia 07 de dezembro, foram disponibilizadas 31 vagas.



O Processo Seletivo é constituído de uma Prova Escrita Objetiva de Língua Portuguesa e Formação Militar-Naval, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação Documental e Prova de Títulos.

Para Salvador, 26 vagas foram distribuídas entre as áreas de Medicina (1), Odontologia (8), Apoio à Saúde (6), Técnica (5), Magistério (4) e Engenharia (2).

na área de Medicina: Cardiologia (1);



na área de Odontologia: Prótese Dentária (4), Periodontista (1), Implantodontista (1), Odontopediatria (1) e Ortodontista (1);



na área de Apoio à Saúde: Enfermagem (2), Fisioterapia (2), Nutrição (1) e Farmácia (1);



na área Técnica: Administração (2), Comunicação Social (1), Informática (1) e Psicologia (1);



na área de Magistério: Biologia (1), Geografia (1), História (1) e Pedagogia (1); e



na área de Engenharia: Mecânica (1) e Civil (1).



Para Porto Seguro, Ilhéus e Juazeiro, uma vaga para cada cidade foi disponibilizada na área da Segurança do Tráfego Aquaviário, que poderão ser preenchidas por profissionais com Bacharelado em Ciências Náuticas (Máquinas e Náutica), Engenharia Naval, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Tecnologia em Construção Naval e Tecnologia em Sistemas de Navegação.

Para Aracaju, em Sergipe, foram abertas duas vagas para Ciências Contábeis e Enfermagem, uma em cada área.

As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, entre as idades de 18 e 41 anos, completados em 25/06/2024. É preciso ter concluído ou estar concluindo o curso de nível superior relativo à profissão a que concorre, até a mesma data anterior.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00. Os Avisos de Convocação e informações necessárias para a inscrição estão disponíveis no link (https://www.marinha.mil.br/com2dn/srd/servico-militar/servico-militar-voluntario-para-oficiais), o mesmo em que são feitas as inscrições.

Os participantes classificados em todas as etapas do Processo Seletivo serão matriculados, como Guardas-Marinha, nos Estágios de Adaptação e Serviço e de Serviço Técnico, que serão realizados na cidade de Salvador-BA e tem duração de três meses, com vencimentos na ordem de R$ 9.000,00.

Com aprovação do Estágio, os então oficiais serão designados para as unidades da Marinha do Brasil na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que abrange os Estados da Bahia e de Sergipe.

SERVIÇO

Processo Seletivo, de nível Superior, para Oficial Temporário da Marinha

Inscrições: até 07/12/2023

Vagas: 31 vagas

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova: 25/02/2024