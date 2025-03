BALANÇO DO VERÃO

Marinha notifica mais de 1,2 mil embarcações e apreende 113 no litoral baiano

Operação Navegue Seguro foi realizada de 20 de dezembro de 2024 a 15 de março

Tharsila Prates

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:13

Fiscalização no mar da Barra Crédito: Divulgação Marinha

A Capitania dos Portos da Bahia encerrou a operação Navegue Seguro, realizada durante o verão, com 14.100 ações de abordagem, 1.215 notificações e 113 apreensões de embarcações no litoral da Bahia. O trabalho foi feito entre 20 de dezembro do ano passado e o último dia 15 de março e incluiu a área administrada pelo 2º Distrito Naval, compreendendo ainda o estado de Sergipe.>

Ao todo, foram 21.051 ações de abordagem, 1.553 notificações, 339 autuações e 139 apreensões nos dois estados por descumprimento das regras previstas na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Uma das infrações é pilotar a embarcação embriagado, o que gerou a aplicação de 2.213 testes de alcoolemia. Desse total, não foram informados quantos, efetivamente, foram punidos pela prática irregular.>

A Operação Navegue Seguro intensifica as Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário no período de alto fluxo turístico, visando garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica causada por embarcações.

>