TABU E DESINFORMAÇÃO

Masturbação, ejaculação precoce e tadalafila: veja 12 mitos e verdades sobre a saúde sexual masculina

No mês em que se celebra o Dia do Homem, Sociedade Brasileira de Urologia desmistifica crendices e informações falsas virais na internet

Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), realizada em 2023 com 1.500 homens acima de 40 anos, revelou a dimensão dessa preocupação: 62% declararam ter um alto grau de preocupação com a vida sexual; 52% admitiram já ter falhado na hora H; e 63% disseram estar satisfeitos com o tamanho do pênis (26% apenas parcialmente). Ainda assim, 46% afirmaram que só procuram o médico quando sentem algo de errado.>